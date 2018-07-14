«Специально вброшенный фейк»: в Госдуме прокомментировали новые обвинения США в адрес России

СЕГОДНЯ 10:25 2018-07-14T10:25:20+03:00

Как заметил депутат Алексей Чепа, очередные обвинения во «вмешательстве» в американские выборы были выдвинуты незадолго до саммита Россия - США

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В Госдуме прокомментировали новые обвинения, выдвинутые США по делу о «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года.

Как считает замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, таким образом Вашингтон пытается переложить на Москву ответственность за результаты своих же выборов. При этом политик в очередной раз заверил, что наша стране не влияла на голосование в Соединенных Штатах, так как у нее, в частности, не было никакой мотивации.

«Результат выборов в США кого-то не устроил, поэтому они пытаются перекладывать с больной головы на здоровую ответственность за свою плохую работу. <…> У них нет ни одного доказательства, а только голословные обвинения», - сказал депутат.

Также Чепа заметил, что новые обвинения были выдвинуты незадолго до саммита Россия - США. По мнению политика, это не случайно. «Это специально вброшенный очередной фейк», - заявил Алексей Чепа в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу появилась информация о том, что США обвинили 12 «российских военных разведчиков» во «вмешательстве» в выборы. Как заверили в американском Минюсте, эти люди якобы взломали компьютерные сети Демократической партии.