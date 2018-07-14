2018-07-14T10:43:43+03:00
Политика

МИД РФ обвинил США в попытке испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа

Ранее Вашингтон выдвинул обвинения против 12 «российских военных разведчиков»
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ обвинил США в попытке испортить атмосферу перед встречей Путина и ТрампаМИД РФ обвинил США в попытке испортить атмосферу перед встречей Путина и ТрампаФото: Иван ВИСЛОВ
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МИД России прокомментировал новые обвинения, выдвинутые США против 12 «российских военных разведчиков». Так, в дипведомстве назвали эти обвинения попыткой «реанимировать старую утку о мнимом вмешательстве» в президентские выборы, которые прошли в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.

Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, цель очередного вброса - испортить атмосферу перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти 16 июля в Хельсинки.

При этом в министерстве иностранных дел нашей страны выразили сожаления в связи с тем, что «в Вашингтоне стало нормой тиражировать лживую информацию и заводить уголовные дела по явным политическим мотивам». «Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу появилась информация о том, что Соединенные Штаты обвинили 12 «российских военных разведчиков» во взломе компьютеров Демократической партии и теперь уже бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

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