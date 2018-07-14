Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа

СЕГОДНЯ 12:19 2018-07-14T12:20:48+03:00

Ожидается, что за это время президенты успеют побеседовать тет-а-тет, переговорить в присутствии членов своих делегаций и ответить на вопросы журналистов

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В субботу, 14 июля, стало известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые должны пройти 16 июля в Хельсинки, могут продлиться три часа. Как ожидается, за это время главы государств успеют побеседовать тет-а-тет, переговорить в присутствии членов своих делегаций и ответить на вопросы журналистов.

Согласно программе российско-американского саммита, размещенной в официальном приложении для прессы #HELSINKI2018, президенты должны начать встречу в 13:15 по местному времени (совпадает с московским). При этом уже в 16:30 Путин планирует встретиться с главой Финляндии Саули Ниинисте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит Россия - США пройдет 16 июля в Президентском дворце Хельсинки. Ожидается, что в ходе этих переговоров главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы, в том числе Сирию и Украину.

Как ранее рассказали в Кремле, встреча Путина и Трампа начнется с беседы наедине, в зале в этот момент будут присутствовать только переводчики. Затем же переговоры перейду в формат рабочего обеда, куда будут допущены некоторые члены делегаций. А завершится все совместной пресс-конференцией двух президентов.