Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за полетов бомбардировщиков Ту-95МС

СЕГОДНЯ 12:44 2018-07-14T12:44:23+03:00

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В субботу, 14 июля, появилась информация о том, что министерство обороны Южной Кореи, вызвало военного атташе России из-за полетов двух российских бомбардировщиков Ту-95МС. Как выяснилось, военное ведомство республики выразило российской стороне протест в связи с «нарушением опознавательной зоны южнокорейской ПВО», которое, по утверждению Сеула, совершили два наших ракетоносца.

При этом в Минобороны Южной Кореи заявили, что действия российских бомбардировщиков «не способствуют усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии», передает агентство Yonhap.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России провели плановые полеты над нейтральными водами Японского и Желтого морей. Причем, как отметили тогда в Минобороны РФ, на отдельных участках Ту-95МС сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. Между тем в российском оборонном ведомстве заверили, что наши ракетоносцы соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.