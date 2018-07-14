2018-07-14T12:44:23+03:00
В мире

Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за полетов бомбардировщиков Ту-95МС

По мнению Сеула, ракетоносцы «нарушили опознавательную зону ПВО республики»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Российский бомбардировщик Ту-95МСРоссийский бомбардировщик Ту-95МСФото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

В субботу, 14 июля, появилась информация о том, что министерство обороны Южной Кореи, вызвало военного атташе России из-за полетов двух российских бомбардировщиков Ту-95МС. Как выяснилось, военное ведомство республики выразило российской стороне протест в связи с «нарушением опознавательной зоны южнокорейской ПВО», которое, по утверждению Сеула, совершили два наших ракетоносца.

При этом в Минобороны Южной Кореи заявили, что действия российских бомбардировщиков «не способствуют усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии», передает агентство Yonhap.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее два самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России провели плановые полеты над нейтральными водами Японского и Желтого морей. Причем, как отметили тогда в Минобороны РФ, на отдельных участках Ту-95МС сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. Между тем в российском оборонном ведомстве заверили, что наши ракетоносцы соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп прокомментировал обвинения США против 12 россиян
В США представили летающий автомобиль BlackFly
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
Rolling Stone назвал 50 лучших комедий XXI века
В сети посмеялись над пресс-конференцией Порошенко без журналистов
Из-за падения давления в самолете Ryanair пострадали более 30 человек
МИД РФ обвинил США в попытке испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа
«Специально вброшенный фейк»: в Госдуме прокомментировали новые обвинения США в адрес России
Джон Сноу из «Игры престолов» приедет на финал ЧМ-2018
Футболисты сборной Франции выразили желание остаться в России после ЧМ-2018
Спасенных из пещеры в Таиланде детей выпишут из больницы 19 июля
Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки
Зарубежные страны заинтересовались автомобилями проекта «Кортеж»
Лондон пригласил экспертов ОЗХО в Эймсбери для подтверждения типа отравляющего вещества
Число жертв ливней в Японии возросло до 209 человек
Украинский генерал пожаловался на плачевную ситуацию в ПВО
Индийский суд предложил снести Тадж-Махал
В Верховной раде назвали «ничтожными» санкции против Крыма
CNBC: Ракета «Кинжал» поразила цель на расстоянии более 800 километров
Погода в Москве на 14 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь и жара до +28 градусов
На Украине под угрозой остановки заводы Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg
США рассчитывают вернуть себе лидерство в добыче нефти в 2019 году
Россельхознадзор запретил ввоз молока с трех предприятий Белоруссии