2018-07-14T13:10:40+03:00
Умные вещи

В США представили летающий автомобиль BlackFly

Мультикоптер рассчитан на одного пассажира весом не более 113 кг и ростом не выше двух метров [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Летающий автомобиль или одноместный мультикоптер BlackFly. Фото: Instagram/@openeraeroЛетающий автомобиль или одноместный мультикоптер BlackFly. Фото: Instagram/@openeraero
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В США канадский стартап Opener представил первый в мире летающий автомобиль - одноместный мультикоптер BlackFly. Внешне этот аппарат немного напоминает обычную машину, правда, колес у него нет.

Причем работу мультикоптера обеспечивает электрический двигатель: по словам разработчиков, машина может пролететь до 40 километров без подзарядки. При этом максимальная скорость BlackFly - всего 62 километра в час. Однако у летающего автомобиля есть другое преимущество (помимо того, что он летает), это то, что он может взлетать и садиться как на сушу, так и на воду.

При всем при этом BlackFly рассчитан на одного пассажира весом не более 113 килограммов и ростом не выше двух метров.

В США создали летающий автомобиль."Мульткоптер" носит название BlackFly

Стоит отметить, что компания Opener работала над своим летающим авто в течение последних 10 лет. И вот, наконец, в 2019 году мультикоптер должен поступить в продажу, правда, пока только в Канаде. Причем стоимость BlackFly, как обещают разработчики, не будет превышать стоимость среднего внедорожника.

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