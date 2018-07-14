В США представили летающий автомобиль BlackFly

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-14T13:10:40+03:00

Мультикоптер рассчитан на одного пассажира весом не более 113 кг и ростом не выше двух метров [видео]

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В США канадский стартап Opener представил первый в мире летающий автомобиль - одноместный мультикоптер BlackFly. Внешне этот аппарат немного напоминает обычную машину, правда, колес у него нет.

Причем работу мультикоптера обеспечивает электрический двигатель: по словам разработчиков, машина может пролететь до 40 километров без подзарядки. При этом максимальная скорость BlackFly - всего 62 километра в час. Однако у летающего автомобиля есть другое преимущество (помимо того, что он летает), это то, что он может взлетать и садиться как на сушу, так и на воду.

При всем при этом BlackFly рассчитан на одного пассажира весом не более 113 килограммов и ростом не выше двух метров.

В США создали летающий автомобиль."Мульткоптер" носит название BlackFly

Стоит отметить, что компания Opener работала над своим летающим авто в течение последних 10 лет. И вот, наконец, в 2019 году мультикоптер должен поступить в продажу, правда, пока только в Канаде. Причем стоимость BlackFly, как обещают разработчики, не будет превышать стоимость среднего внедорожника.