"Беспрецедентный объем": Франция поставит Украине 55 вертолетов

СЕГОДНЯ 14:47 2018-07-14T14:47:24+03:00

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Французская компания Airbus Helicopters поставит Киеву 55 вертолетов для Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы и войск Национальной гвардии. Такое заявление сделали в правительстве Украины.

Соответствующее соглашение о поставках было накануне подписано представителями двух сторон. Процедура проходила в резиденции украинского правительства и в присутствии премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

"Сегодня мы подводим итог огромной работы, которую провели руководители МВД, прежде всего министр Арсен Аваков, с французскими партнёрами. Этот контракт даёт возможность использовать 55 вертолётов для обеспечения безопасности наших граждан. Это беспрецедентный объем и он открывает новые возможности сотрудничества", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина Украины.

Согласно подписанному документу, Киев получит 21 вертолёт Н225, 10 вертолётов Н145 и 24 - Н125. Контракт включает в себя также техподдержку, обучение пилотов и обслуживающего персонала. Вся сделка оценивается в 555 млн евро. Французские банки и казначейство республики частично покроют расходы в рамках среднесрочных кредитов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Петр Порошенко все еще надеется на вступление страны в НАТО. Так, недавно он заявил, что никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в альянс.

Между тем, на состоявшуюся накануне в рамках саммита НАТО пресс-конференцию политика почти никто не пришел. Зал был заполнен журналистами меньше чем на половину.