Путин планирует посмотреть финальный матч ЧМ-2018 и наградить победителей

СЕГОДНЯ 15:53 2018-07-14T15:53:15+03:00

В воскресенье, 15 июля, состоится церемония закрытия чемпионата мира по футболу

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В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), которая состоится в это воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники».

При этом глава нашего государства планирует посмотреть финальный матч между сборными Франции и Хорватии и принять участие в награждения победителя мирового первенства, сообщает сайт Кремля.

Стоит отметить, что игру собираются посетить в общей сложности еще десять президентов, в том числе французский лидер Эммануэль Макрон и глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадион «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.