2018-07-14T16:29:47+03:00
Происшествия

В деле об убийстве американской семьи в Грузии появились новые подробности

Экспертиза показала, что в день трагедии Лора Смит была изнасилована
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лора и Райан Смит с их четырехлетним сыномЛора и Райан Смит с их четырехлетним сыном
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Американка Лора Смит, убитая в Грузии вместе со своим мужем и четырехлетним сыном, была изнасилована в день смерти. Такие результаты показала следственная экспертиза.

Напомним, что тела трех человек были обнаружены в начале июня этого года в Хадском ущелье, расположенном в 50 километрах от Тбилиси. По версии следствия, 4 июля иностранцы попросили местного пастуха Малхаза Кобаури показать им путь к горной реке, но в пути между 19-летним парнем и Лорой возникла перепалка, в которую вмешался муж женщины - Райан. Тогда грузин выстрелил из своего охотничьего ружья сначала в главу семейства, а потом в его маленького сына. Лора же упала в ущелье при попытке бегства и скончалась от полученных травм.

"Экспертиза тела погибшей Лоры Смит показала, что она была изнасилована", - передает телеканал "Имеди" со ссылкой на информированный источник.

Кобаури был задержан 9 июля, а через несколько дней его арестовали по обвинению в преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, в том числе несовершеннолетнего.

По данным телеканала, при обыске правоохранители изъяли у пастуха телефон, в котором обнаружили фотографии погибшей американки. Выяснилось, что до задержания молодой человек хвастался ими перед своими друзьями.

Между тем, по словам адвоката подозреваемого Алуды Бучукури, Кобаури не убивал семью из США. Грузин уверяет, что это сделали двое других мужчин, которые пригрозили ему расправой над семьей, если тот проговорится.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что застреленный в ущелье выходец из американского Сан-Диего уже много лет жил в городе Марнеули и пытался возрождать традиции кавказского плетения ковров.

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