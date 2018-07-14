"Росатом" приступил к строительству второго энергоблока АЭС Бангладеша
Российская государственная корпорация "Росатом" приступила к строительству второго энергоблока атомной электростанции "Руппур", которая находится на побережье Ганга в Бангладеш. Уже в субботу, 14 июля, на стройплощадке АЭС состоялась церемония заливки первого бетона, символизирующая начало работ.
В этот раз проектированием и строительством займется инжиниринговая компания "Атомстройэкспорт", а комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и вспомогательного оборудования машинного зала выступит "Атомэнергомаш", передает "Интерфакс".
Напомним, что контракт на строительство "Росатомом" атомной станции в Бангладеш был подписан еще 23 декабря 2015 года, а в конце ноября 2017-го состоялась заливка первого бетона под энергоблок №1"Руппур".
Два энергоблока мощностью 1200 МВт каждый появятся в 160 км от столицы Дакки и будут введены в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах, передает сайт kp.ru.