"Росатом" приступил к строительству второго энергоблока АЭС Бангладеша

СЕГОДНЯ 17:11 2018-07-14T17:11:30+03:00

Атомная станция "Руппур" будет сооружена по российскому проекту на побережье Ганга

Изменить размер текста: A A

Российская государственная корпорация "Росатом" приступила к строительству второго энергоблока атомной электростанции "Руппур", которая находится на побережье Ганга в Бангладеш. Уже в субботу, 14 июля, на стройплощадке АЭС состоялась церемония заливки первого бетона, символизирующая начало работ.

В этот раз проектированием и строительством займется инжиниринговая компания "Атомстройэкспорт", а комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и вспомогательного оборудования машинного зала выступит "Атомэнергомаш", передает "Интерфакс".

Напомним, что контракт на строительство "Росатомом" атомной станции в Бангладеш был подписан еще 23 декабря 2015 года, а в конце ноября 2017-го состоялась заливка первого бетона под энергоблок №1"Руппур".

Два энергоблока мощностью 1200 МВт каждый появятся в 160 км от столицы Дакки и будут введены в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах, передает сайт kp.ru.