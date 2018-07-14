2018-07-14T17:37:15+03:00
В мире

Пилотажная группа Франции перепутала цвета национального флага

"Небольшую техническую ошибку" авиагруппы могли наблюдать все участники празднования Дня взятия Бастилии в Париже [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
На Дне взятия Бастилии пилотажная группа перепутала цвета флагаНа Дне взятия Бастилии пилотажная группа перепутала цвета флагаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 14 июня, в Париже проходит празднование Дня взятия Бастилии, участники которого продолжают удивлять и веселить народ. В этот раз члены пилотажной группы Patrouille de France, участвовавшие в воздушной части парада, перепутали последовательность цветов французского флага.

"Небольшую техническую ошибку", как это описали в ВВС республики, могли видеть все парижане и гости города. В какой-то момент в небе появились самолеты, оставляющие за собой цветные дорожки.

Видимо, во время заправки что-то пошло не так, и в одном из летательных аппаратов вместе синей краски оказалась красная. В результате порядок цветом был нарушен и вместо национального флага Франции в небе появилось красно-сине-бело-красное полотно.

Между тем, как сообщает издание Le Dauphine Libere, казусы начались еще утром. Так, во время проезда мотоциклистов двое из них столкнулись прямо перед трибунами недалеко от зрительского места президента страны Эммануэля Макрона. Байкеры не пострадали и тут же вернулись в строй.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ежегодно в День взятия Бастилии в Париже проходил главный военный парад. На Елисейских полях дефилируют около 5 тысяч военнослужащих, демонстрируется военная техника, устраиваются концерты.

На Дне взятия Бастилии пилотажная группа перепутала цвета флага.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Скотланд-Ярд определился с линией расследования инцидента в Эймсбери
Экс-глава МВД Украины рассказал, как вернуть Крым с помощью воды из Днепра
Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО
Умер Роджер Перри - звезда сериала "Стартрек"
Посольство РФ раскритиковало Британию за попытки политизировать ОЗХО
Глава МИД ФРГ раскритиковал идею повышения расходов на оборону до 4% ВВП
"Росатом" приступил к строительству второго энергоблока АЭС Бангладеша
Путин и Аббас отметили сложность ситуации на Ближнем Востоке
В деле об убийстве американской семьи в Грузии появились новые подробности
Стала известна причина смерти фигуранта «дела Кировлеса» Петра Офицерова
Путин планирует посмотреть финальный матч ЧМ-2018 и наградить победителей
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 14 июля
Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера из-за критики
Актриса Марианна Рубинчик находится в реанимации с ожогами 51% тела‍
"Беспрецедентный объем": Франция поставит Украине 55 вертолетов
Лукашенко посетит финал ЧМ-2018 по приглашению Путина
Мощный взрыв прогремел у президентского дворца в столице Сомали
В Таиланде посмертно наградили дайвера, погибшего при спасении детей из затопленной пещеры
Трамп прокомментировал обвинения США против 12 россиян
В США представили летающий автомобиль BlackFly
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за полетов бомбардировщиков Ту-95МС
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа