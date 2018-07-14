Пилотажная группа Франции перепутала цвета национального флага

СЕГОДНЯ 17:34 2018-07-14T17:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 14 июня, в Париже проходит празднование Дня взятия Бастилии, участники которого продолжают удивлять и веселить народ. В этот раз члены пилотажной группы Patrouille de France, участвовавшие в воздушной части парада, перепутали последовательность цветов французского флага.

"Небольшую техническую ошибку", как это описали в ВВС республики, могли видеть все парижане и гости города. В какой-то момент в небе появились самолеты, оставляющие за собой цветные дорожки.

Видимо, во время заправки что-то пошло не так, и в одном из летательных аппаратов вместе синей краски оказалась красная. В результате порядок цветом был нарушен и вместо национального флага Франции в небе появилось красно-сине-бело-красное полотно.

Между тем, как сообщает издание Le Dauphine Libere, казусы начались еще утром. Так, во время проезда мотоциклистов двое из них столкнулись прямо перед трибунами недалеко от зрительского места президента страны Эммануэля Макрона. Байкеры не пострадали и тут же вернулись в строй.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ежегодно в День взятия Бастилии в Париже проходил главный военный парад. На Елисейских полях дефилируют около 5 тысяч военнослужащих, демонстрируется военная техника, устраиваются концерты.