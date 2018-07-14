2018-07-14T18:30:07+03:00
Общество

Умер Роджер Перри - звезда сериала "Стартрек"

В США в возрасте 84 лет умер Роджер Перри
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Роджер ПерриАктер Роджер ПерриФото: кадр из фильма
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В США умер Роджер Перри - американский актер, известный по роли капитана Джона Кристофера в научно-фантастическом сериале "Стартрек". На момент смерти ему было 84 года.

По словам дочери артиста Даны, Перри скончался вечером в четверг, 12 июля. Смерть настигла его в собственном доме в городе Индиан-Уэллс штата Калифорния. Долгое время актер боролся с тяжелым заболеванием - раком простаты.

Дата прощания со звездой сериала пока не называется. Однако близкие артиста уже попросили его поклонников отказаться от цветов, сделав пожертвования в региональный центр поддержки детей, подвергшихся жестокому обращению, передает Hollywood Reporter.

Роджер Перри родился 7 мая 1933 года в городе Девенпорт штата Айова. Он начал свою актерскую карьеру еще в 1959-м, а первую главную роль сыграл лишь спустя десять лет в фильме "Добро с револьвером".

Наибольшую известность ему принесли съемки в эпизоде "Стартрека" под названием "Завтра — это вчера". Также Перри был композитором и автором песен, участвовал в нескольких игровых шоу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом 2016 года в США погиб 27-летний актер российского происхождения Антон Ельчин. который также прославился благодаря роли в сериале "Стартрек - бесконечность".

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