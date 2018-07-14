Скотланд-Ярд определился с линией расследования инцидента в Эймсбери

СЕГОДНЯ 19:26 2018-07-14T19:27:11+03:00

По версии правоохранителей, двое британцев были отравлены веществом из той же партии, что и Скрипали

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В Скотланд-Ярде считают, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении двух британцев в городе Эймсбери, происходит из той же партии, что яд, который был применен в случае с покушением на Сергея и Юлию Скрипалей. Такое заявление сделали в штаб-квартире полицейского учреждения в Англии.

"Продолжается работа по выяснению того, произошел ли нервно-паралитический яд из той же партии, что и в случае с покушением на Сергея и Юлию Скрипалей в марте, и это остается основным направлением расследования следственной группы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Скотланд-Ярда.

Правоохранители уточняют, что к настоящему моменту собрано уже более 400 вещественных доказательств по делу Эймсбери. При этом большинство из них потенциально заражены и направлены на анализы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что среди таких находок оказался и некий флакон. Следователи считают, что именно в нем содержалось вещество, которым были отравлены все четверо пострадавших по двум делам.

Напомним, что в марте этого года в Солсбери были отравлены Скрипали, а в конце июня под воздействием некого яда оказались жители Эймсбери 44-летняя Дона Сторджес и 45-летний Чарли Роули. Он были госпитализированы в критическом состоянии, а спустя примерно неделю женщина скончалась. Второй пострадавший пришел в сознание на следующий день после ее гибели.