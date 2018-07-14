На Украине пьяный пилот вертолета оставил без света жителей пяти сел

СЕГОДНЯ 19:47 2018-07-14T19:47:22+03:00

Летательный аппарат винтом задел линию электропередач, после чего рухнул в поле

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В Боровичском районе Черниговской области Украины пьяный пилот вертолета оставил без света жителей пяти сел. Такое заявление сделали в региональном управлении полиции.

Инцидент произошел еще в пятницу, 13 июля. В экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Лидин вертолет Ми-2 винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт, после чего совершил аварийное приземление.

Позже выяснилось, что пилоту было поручено обработать земли местного агропредприятия, однако перед этим мужчина решил выпить. Попав в неприятную ситуацию, украинец попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими уже в соседнем районе.

"За штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, который каких-либо документов на право управления вертолетом не предоставил и пояснил, что они находятся по месту его проживания. По результатам медицинского осмотра пилот имел признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Черниговской области.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Фото: cn.npu.gov.ua

В настоящий момент виновник инцидента находится в больнице с повышенным давлением. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, которые не являются работниками воздушного транспорта".

Напомним, что похожий инцидент произошел в январе этого года в другом украинском городе под названием Кременчуг. Там вертолет Ми-8, с пилотом и двумя пассажирами на борту, врезался в телевизионную вышку, передает сайт kp.ru.