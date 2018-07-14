Президент Габона - Путину: "Африка в вас нуждается"

СЕГОДНЯ 20:22 2018-07-14T20:23:08+03:00

Али Бонго Ондимба прибыл в Москву по приглашению российского коллеги и попросил его оказать помощь огромному континенту

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Президент Габона Али Бонго Ондимба заявил, что Африка нуждается в российском лидере Владимире Путине и помощи нашей страны, в целом. Об этом глава республики рассказал в субботу, 14 июля, во время встречи со своим коллегой в Кремле.

Сначала политик поблагодарил Путина за приглашение и прием в Москве и лишь после перешел к обсуждению важных вопросов.

"Господин президент, я приехал сказать вам то, что вам уже известно, - Африка в вас нуждается", - сказал Ондимба.

Он подчеркнул, что столь огромная страна как наша может принести пользу континенту, обладающему богатейшими ресурсами, за доступ к которым борются многие государства. По мнению политика, об этом свидетельствует и проявляемое Россией неравнодушие в отношении вопросов урегулирования конфликтов на материке, в частности, в Центральноафриканской республике.

"Было бы замечательно, если бы мы объединили свои усилия для того, чтобы наконец мир установился в этой стране", - цитирует ТАСС президента Габона.

Напомним, что накануне финала чемпионата мира по футболу, хозяйкой которого в этом году является Россия, в Москву прибыли лидеры множества стран. Так, Путин уже успел встретиться с большинством из них, передает сайт kp.ru.