Серена Уильямс уступила немке Кербер в финале Уимблдона

СЕГОДНЯ 20:40 2018-07-14T20:41:10+03:00

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Теннисистка Анжелика Кербер стала первой немкой, которая победила в финале Уимблдона с 1996 года. По итогам двух сетов спортсменка разгромила свою соперницу из Соединенных Штататов Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3.

Этот матч стал девятым в очном противостоянии соперниц. На счету немецкой теннисистки, которая выступает на турнире под номером 11, было три победы, Уильямс, выигрывала шесть раз.

Общее число побед Кербер на турнирах серии Большого шлема достигло трех. В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Соединенных Штатов, а также вышла в финал Уимблдона.

Напомним, что в этом году общий призовой фонд третьего в сезоне турнира серии Большого шлема 45 миллионов долларов. Все матчи проходили в Лондоне, передает ТАСС.

Ранее Серена Уильямс семь раз становилось чемпионкой престижного Уимблдонского турнира, передает сайт kp.ru.