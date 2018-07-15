Полиция Финляндии усилила безопасность вокруг отеля Трампа

СЕГОДНЯ 00:22 2018-07-15T00:34:32+03:00

Набережная в Хельсинки с видом на президентский дворец (справа), где пройдет встреча Путина и Трампа Фото: REUTERS

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Перед прибытием в Хельсинки американского президента Дональда Трампа полиция и службы безопасности Финляндии усилили меры безопасности вокруг отеля Hilton Kalastajantorppa, где остановится глава США. К гостинице, расположенной на берегу Финского залива в районе Мунккиниеми, сейчас можно подъехать по одной дороге.

Отель Hilton Kalastajantorppa (Хижина рыбака) в ХельсинкиФото: GLOBAL LOOK PRESS

С обоих концов этого проезда к гостинице сооружают рамки металлоискателей, , а также сканеры для просвечивания личных вещей. Также грузовиком заблокировали одну из улиц вблизи отеля, ведущую к гостевому дому правительства Финляндии.Проезд здесь будет закрыт до 18.00 понедельника. Жильцов попросили убрать с дороги и из дворов свои автомобили, иначе их эвакуирует полиция, передает ТАСС.

Президентский дворец в ХельсинкиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Кроме того заварили канализационные люки на прилегающих к гостинице улицах, чтобы исключить возможность террористического нападения со стороны подземных городских коммуникаций.

Дорожные службы заваривают люки в ХельсинкиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в воскресенье Дональд Трамп встретится с руководством Финляндии, а в понедельник состоится саммит США - Россия, на котором запланирована его личная встреча с глазу на глаз с президентом России Владмиром Путиным.