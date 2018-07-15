2018-07-15T01:14:56+03:00
В мире

В Париже двое полицейских столкнулись на мотоциклах во время парада

Президент Франции Эммануэль Макрон стал свидетелем происшествия [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Полицейские Франции столкнулись на мотоциклах во время парадаПолицейские Франции столкнулись на мотоциклах во время парадаФото: REUTERS
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В Париже прошел парад в честь Дня взятия Бастилии, во время столкнулись которого два сотрудника полиции на мотоциклах. Они врезались друг в друга, выполняя отрепетированные фигуры, когда пытались разъехаться на площади Согласия.

Скорее всего, один из мотоциклистов не смог рассчитать траекторию въезда на площадь. Оба после столкновения самостоятельно встали на ноги, подняли своих «железных коней» и вернулись в строй.

Зрители поддержали полицейских аплодисментами. Среди тех, кто любовался парадом, был президент Франции Эммануэль Макрон и другие официальные лица, сообщает ABC News.

Двое полицейских на мотоциклах столкнулись во время парада во Франции.Инцидент произошел перед трибуной Макрона

В полиции и Национальной жандармерии пока никак не прокомментировали инцидент.

Отметим, что День взятия Бастилии во Франции отмечают в честь взятия и разрушения 14 июля1789 года самой неприступной тюрьмы Бастилии. Это событие стало началом Великой французской революции.

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