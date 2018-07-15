Трамп считает путина жестким человеком

СЕГОДНЯ 02:14 2018-07-15T02:14:39+03:00

Президент США уверен при этом, что с Россией стоит поладить

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Президент России Владимир Путин, скорее всего, человек жесткий. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп в преддверии встречи с российским коллегой на двустороннем саммите в Хельсинки.

Как пишет газета Daily Mail, американский лидер отметил, что не знает близко своего российского коллегу, но предполагает, что он именно из таких людей.

«Я не знаю его. Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20», - пояснил он

Трамп также назвал Россию – соперником США, но подчеркнул, что странам следует наладить отношения. Он не исключил, что ему удастся «хорошо поладить» с Владимиром Путиным в ходе саммита.

«Некоторые спрашивают: «Вы друзья или враги?» Я отвечаю, что пока слишком рано говорить об этом. Я скажу, что мы сейчас соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами», — сказал Трамп.

Как сообщал сайт kp.ru, саммит Россия - США пройдет 16 июля в Президентском дворце Хельсинки. Ожидается, что в ходе этих переговоров главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы, в том числе Сирию и Украину. Как стало известно, организаторы саммита планируют, что главы государств уложатся в три часа.