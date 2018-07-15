Израиль договорился с палестинскими группировками о прекращении огня

СЕГОДНЯ 03:25 2018-07-15T03:25:32+03:00

Перемирие было нарушено спустя несколько часов обстрелом с территории сектора Газа

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Израиль и палестинские группировки в секторе Газа договорились 14 июля о прекращении огня. Переговоры шли при посредничестве Египта, сообщила группировка "Аль-Джихад аль-ислами" ("Исламский джихад").

Однако перемирие было нарушено уже через несколько часов. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, два минометных снаряда были запущены по территории еврейского государства со стороны сектора Газа.

"После сообщений о сирене в региональном совете Эшколя из Газы были запущены два минометных снаряда. В ответ на это Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой были выпущены минометные снаряды", - цитирцет ТАСС сообщение пресс-службы израильских ВС.

Как сообщал сайт kp.ru, в суботу ХАМАС и другие радикальные палестинские группировки обменялись ракетными ударами с Израилем. По данным израильских сил ПВО, из сектора Газа было выпущено более 100 ракет в течение 18 часов 14 июля. Силы противовоздушной обороны Израиля перехватили более 20 снарядов.