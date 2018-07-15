В новой конституции Кубы будет прописано право частной собственности
Новая конституция Кубы признает свободный рынок и право частной собственности. Однако в основном законе по-прежнему будет зафиксировано положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики.
Как пишет газета Granma, незыблемым останется в документе пункт о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии. Однако новая конституция учредит должность президента и ограничит возможность занимать этот пост двумя пятилетними сроками.
Глава государства избирается Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) из числа депутатов, говорится в описании проекта Конституции.
Впервые в конституции Кубы появится пункт о запрете дискриминации по гендерному признаку, на чем давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества.
Для обсуждения этого документа парламент Острова свободы соберется 21-23 июля. После одобрения депутатами проект Конституции вынесут на референдум.
Как писал сайт kp.ru, 19 апреля 2018 года президент Кубы Рауль Кастро оставил свой пост и передал полномочия новому главе Государственного совета 57-летнему Мигелю Диас-Канелю. Кастро продолжает руководить Коммунистической партией Кубы.