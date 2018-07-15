2018-07-15T04:52:43+03:00
В мире

В новой конституции Кубы будет прописано право частной собственности

Также будет узаконена должность президента страны
Юлия ДИВЕЕВА
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На Кубе подготовили проект новой КонституцииНа Кубе подготовили проект новой КонституцииФото: REUTERS
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Новая конституция Кубы признает свободный рынок и право частной собственности. Однако в основном законе по-прежнему будет зафиксировано положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики.

Как пишет газета Granma, незыблемым останется в документе пункт о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии. Однако новая конституция учредит должность президента и ограничит возможность занимать этот пост двумя пятилетними сроками.

Глава государства избирается Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) из числа депутатов, говорится в описании проекта Конституции.

Впервые в конституции Кубы появится пункт о запрете дискриминации по гендерному признаку, на чем давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества.

Для обсуждения этого документа парламент Острова свободы соберется 21-23 июля. После одобрения депутатами проект Конституции вынесут на референдум.

Как писал сайт kp.ru, 19 апреля 2018 года президент Кубы Рауль Кастро оставил свой пост и передал полномочия новому главе Государственного совета 57-летнему Мигелю Диас-Канелю. Кастро продолжает руководить Коммунистической партией Кубы.

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