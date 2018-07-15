Черчесов прервал интервью после вопроса о допинге

СЕГОДНЯ 09:04 2018-07-15T09:04:37+03:00

Как заметил тренер российской сборной по футболу, на ЧМ-2018 наших игроков постоянно проверяли, но никаких запрещенных веществ так и не нашли

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал интервью после вопроса немецких журналистов о допинге в российском футболе.

Так, в ходе беседы сотрудники издания Spiegel заявили, что высокая производительность российской футбольной сборной «вызывает сомнения», намекнув тем самым на возможность нарушения антидопинговых правил игроками команды. На это Черчесов заметил, что российских футболистов постоянно проверяли во время чемпионата мира 2018 года (ЧМ-2018), однако положительных результатов допинг-тестов не было. Также, как подчеркнул тренер, в российском футболе нет ни одного доказанного случая использования допинга.

Между тем журналисты не унимались: они признались, что наблюдали за российской сборной на ЧМ-2018 «с подозрением». «Россию не интересует, что вы думаете», - ответил на это Черчесов.

Затем же главный тренер нашей сборной прервал интервью. Лишь через какое-то время он согласился продолжить беседу, подчеркнув при этом, что говорить будет о своей работе с российской командой, а не о «допинге».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сборная России на чемпионате мира 2018 года добралась до 1/4 финала турнира. В четвертьфинале же мы проиграли Хорватии, но только по пенальти.