2018-07-15T10:09:33+03:00
Экономика

Стало известно, что в США лоббируют снятие санкций с «Русала»

‍По некоторым данным, компания Mercury рассчитывала на сотрудничество в этом вопросе с ФРГ, Францией, Ирландией, Швецией, Австралией и Ямайкой
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Станислав Красильников/ТАССФото: Станислав Красильников/ТАСС
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В воскресенье, 15 июля, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что американская лоббистская компания Mercury LLC якобы пыталась убедить послов нескольких стран в США направить в администрацию президента Дональда Трампа письма в поддержку плана, который предполагает вывод компаний En+ и «Русал» из-под санкций путем уменьшения доли Олега Дерипаски.

По некоторым данным, Mercury рассчитывала на сотрудничество дипломатов из тех стран, которые больше всего пострадали от ввода ограничительных мер в отношении российских предприятий. Речь идет о послах Германии, Франции, Ирландии, Швеции, Австралии и Ямайки, сообщает Associated Press со ссылкой на документы министерства юстиции США.

Между тем в посольствах Франции и Швеции заявили, что никаких писем никуда не направляли, а в диппредставительствах Германии, Ирландии и Австралии и вовсе отказались как-то комментировать эту ситуацию. Между тем посол Ямайки в США Одри Маркс, по сведениям информационного агентства, направила в американское министерство финансов подготовленное Mercury письмо.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошел ряд российских бизнесменов, в том числе Олег Дерипаски, а также 15 связанных с ними компаний. В результате наш фондовый рынок упал. Акции предприятий, особенно вошедших в американский черный список, рухнули.

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