Московский метрополитен покажет трансляцию финального матча ЧМ-2018
Жители Москвы и гости мегаполиса смогут 15 июля, путешествуя по столичной подземке, следить за перипетиями финального матча Чемпионата мира по футболу-2018, в котором сойдутся сборные Франции и Хорватии.
Московский метрополитен решил организовать в вагонах и на станциях прямую трансляцию решающей судьбу турнира встречи. Об этом сообщил первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами", - приводит слова чиновника ТАСС.
Также замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе добавил, что игра в прямом эфире будет транслироваться на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки.
15 июля в России завершается Чемпионат мира по футболу-2018. В Москве на стадионе «Лужники» пройдет финальный матч, в котором встретятся сборные Хорватии и Франции.