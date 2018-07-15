2018-07-15T10:26:29+03:00
В мире

Россию попала в тройку «главных угроз для Евросоюза»

Как выяснилось, действий Москвы больше всего боятся в Финляндии, Румынии, Эстонии, Литве и Польше
Дарья ИВАШКИНА
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Россию попала в тройку «главных угроз для Евросоюза»Россию попала в тройку «главных угроз для Евросоюза»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аналитики из Евросовета по международным отношениям (ECFR) опросили европейских политиков и экспертов, проанализировали материалы СМИ и официальные документы и в конце концов составили так называемый рейтинг главных угроз безопасности Евросоюза.

Первое место в этом списке досталось радикальным исламистским группировка, второе - России, а заодно и международным криминальным организациям. На третье строчке оказалась Северная Корея.

Причем, как выяснили авторы рейтинга, действий Москвы больше всего боятся в Финляндии, Румынии, Эстонии, Литве и Польше. Между тем на Кипре, в Италии, Греции, Венгрии и Португалии придерживаются прямо противоположной точки зрения - не считают Россию опасной.

Также на сайте Евросовета отмечается, что ранее Россия не входила в тройку вызовов для ЕС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, США также считают, что наша страна якобы представляет серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов и других государств. Как неоднократно заявляли в Пентагоне, Москва и Пекин «хотят изменить привычный всем миропорядок на свой лад».

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