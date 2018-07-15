В Японии от жуткой жары погибли четыре человека, тысячи пострадали

СЕГОДНЯ 10:36 2018-07-15T10:36:33+03:00

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Японию продолжают сотрясать различные природные катаклизмы. На Страну восходящего солнца за последние несколько недель обрушились сильнейшие ливни с грозами, землетрясение и угроза цунами.

Следующей стала невероятная жара, которая установилась на большей части островного государства. Уже стало известно о гибели четырех человек в префектурах Сига, Хиросима, Тояма и Сидзуока. Пострадавшими числятся тысячи местных жителей. Все они госпитализированы с диагнозом "обширный тепловой удар".

Стоит отметить, что сильнейшая жара установилась, как пишут местные СМИ, преимущественно в тех районах, которые наиболее пострадали от наводнений, вызванных шедшими несколько дней дождями. Так, в Хиросиме воздух прогрелся до 37 градусов тепла, а в Гифу, Киото и Миэ и того больше — до плюс 38 градусов.

Помимо жары жители пострадавших от наводнений районов страдают и из-за неработающего водоснабжения.

Как рассказали синоптики, жара в Японии продержится еще как минимум до конца выходных, а в воскресенье ожидается и вовсе до +40 градусов.

Неделю назад в Японии непрекращающиеся ливни привели к тому, что погибли порядка 200 человек и сотни пропали без вести. Из берегов реки во многих городах и малых населенных пунктах вышли реки. С гор в долины обрушились селевые потоки, сметая на своем пути деревеньки, мосты, автомобильные и железные дороги.