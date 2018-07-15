Трамп назвал Ким Чен Ына «великой личностью»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-07-15T10:40:37+03:00

По словам хозяина Белого дома, он «очень хорошо поладил» с северокорейским лидером

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Президент США Дональд Трамп признался, что «очень хорошо поладил» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. При этом он назвал главу КНДР «великой личностью» и «хорошим переговорщиком».

«Он (Ким Чен Ын) очень умный, великая личность, он веселый и жесткий, хороший переговорщик», - сказал хозяин Белого дома.

Между тем Трамп признал, что его северокорейский коллега довольно безжалостный человек. Однако, по мнению главы Соединенных Штатов, Ким Чен Ын «безжалостен в той же степени, как и другие». «Многие люди, с которыми я имею дело, являются довольно беспощадными людьми», - подчеркнул Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам этих переговоров лидеры двух стран подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава КНДР подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.