Трамп назвал Ким Чен Ына «великой личностью»
Президент США Дональд Трамп признался, что «очень хорошо поладил» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. При этом он назвал главу КНДР «великой личностью» и «хорошим переговорщиком».
«Он (Ким Чен Ын) очень умный, великая личность, он веселый и жесткий, хороший переговорщик», - сказал хозяин Белого дома.
Между тем Трамп признал, что его северокорейский коллега довольно безжалостный человек. Однако, по мнению главы Соединенных Штатов, Ким Чен Ын «безжалостен в той же степени, как и другие». «Многие люди, с которыми я имею дело, являются довольно беспощадными людьми», - подчеркнул Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам этих переговоров лидеры двух стран подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава КНДР подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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