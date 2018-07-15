Спасенным из пещеры в Таиланде детям покажут финал ЧМ-2018 в записи

СЕГОДНЯ 11:00 2018-07-15T11:00:25+03:00

Врачи хотят, чтобы в ближайшее время мальчики больше отдыхали и не смотрели долго телевизор [видео]

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что школьники, спасенные из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде, и их тренер будет смотреть финал чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в это воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники», но, скорее всего, в записи, а не в прямом эфире.

Дело в том, что матч начнется в 22:00 по местному времени, а это, как считают медики, слишком поздно для ослабленных пациентов. Как отметили в больнице Прачанукро, в которой в настоящее время и находится спасенная юношеская футбольная команда, врачи хотят, чтобы мальчики отдыхали и не смотрели долго телевизор.

«Учитывая, что прямая трансляция будет идти поздно по местному времени, а мы хотим, чтобы мальчики отдыхали и не смотрели долго телевизор, мы, вероятно, сделаем запись финальной игры и покажем им ее позже», - сказал сотрудник медучреждения Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пригласил 12 школьников, которые более двух недель были заблокированы в затопленной пещере, на финальный матч ЧМ-2018. Однако позднее выяснилось, что дети не смогут посетить финал по медицинским показаниям.