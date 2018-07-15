Twitter заблокировал связанные с 12 обвиняемыми россиянами аккаунты

СЕГОДНЯ 11:23 2018-07-15T11:23:11+03:00

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В воскресенье, 15 июля, появилась информация о том, что Twitter заблокировал два аккаунта, которые фигурируют в новых обвинениях Минюста США, выдвинутых в рамках расследования «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.

Как заявил журналистам представитель соцсети, доступ к учетным записям @DCLeaks_ и @Guccifer_2 был временно заблокирован, так как они «связаны с целой сетью аккаунтов, которые ранее уже были заблокированы за нарушение правил Twitter», передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 13 июля американские власти предъявили заочные обвинения двенадцати предполагаемым российским военным разведчикам в рамках расследования «вмешательства» в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года. По данным министерства юстиции Соединенных Штатов, эти люди якобы взломали компьютерные сети Демократической партии.