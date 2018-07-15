«Не дает оснований для энтузиазма»: Пушков прокомментировал слова Туска о позиции Трампа по Украине

СЕГОДНЯ 11:38 2018-07-15T11:38:57+03:00

При этом сенатор заметил, что от России зависит многое в мире, а роль Киева «исчерпывается украинским кризисом»

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В Совете Федерации прокомментировали слова главы Евросовета Дональда Туска о позиции президента США Дональда Трампа по Украине.

Как считает председатель комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике Алексей Пушков, тот факт, что американского лидера больше интересует отношение РФ к Украине, чем сама Украина, показывает, что он реалист.

«Это означает, что Трамп - реалист. От России зависит многое в мире, а роль Киева исчерпывается украинским кризисом», - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter, подчеркнув при этом, что незалежная «не дает оснований для энтузиазма».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Туск рассказал журналистам о признании хозяина Белого дома по Украине. Как заявил председатель Европейского совета, как-то президент Соединенных Штатов признался ему в том, что ему интересна политика Москвы в отношении Киева, а вот к самой незалежной он «испытывает меньше восторга».