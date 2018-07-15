Немцы уверены, что Трамп представляет большую угрозу миру, чем Путин

СЕГОДНЯ 12:02 2018-07-15T12:02:44+03:00

При этом граждане Германии больше симпатизируют главе нашего государства

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Институт исследования общественного мнения YouGov опросил граждан Германии и узнали их отношение к президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу.

Как оказалось, немцы больше симпатизируют главе нашего государства: о симпатии к Путину заявили 36% респондентов, а к Трампу - только 6%. При этом больше половины опрошенных (56%) считают нашего президента компетентным, и лишь 5% дали такую характеристику хозяину Белого дома. Кроме того, 43% немцев назвали российского лидера влиятельным политиком, а вот Дональда Трампа таковым считают только 25%.

Также, как выяснили исследователи, большинство граждан ФРГ (64%) уверены в том, что действия президента США представляют угрозу миру в отличие от политики его российского коллеги.

Стоит отметить, что опрос был проведен перед встречей Путина и Трампа. Как сообщал сайт kp.ru, переговоры двух лидеров пройдут 16 июля в Хельсинки.