Спортсмены КНДР и Южной Кореи выступят единой командой на турнире по настольному теннису

СЕГОДНЯ 12:20 2018-07-15T12:20:48+03:00

Южная Корея и КНДР выступят единой командой на турнире по настольному теннису Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Договоренность была достигнута в ходе переговоров между вице-министрами спорта обеих стран

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Сеул и Пекин решили явить миру очередной пример того, что между обеими Кореями процесс налаживания отношений во всех сферах идет полным ходом. Накануне стало известно, что сборные КНДР Южной Кореи решили объединить свои команды на турнире серии Мирового тура Международной федерации настольного тенниса, который пройдет в Южной Корее.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские власти, теннисисты соседних государств выступят объединенной командой в мужском, женском, а также смешанном разрядах.

Уточняется, что обе команды будут проводить активные спарринги в ходе совместной подготовки к турниру. Для этого делегация КНДР, которая состоит из 25 человек, уже прибыла в Южную Корею.

Соревнования серии Мирового тура Международной федерации настольного тенниса пройдут 17-22 июля в южнокорейском городе Тэджон. Договоренность об участии игроков КНДР в турнире была достигнута в ходе переговоров между вице-министрами спорта обеих стран, которые прошли в Пхеньяне на минувшей неделе.

Стоит отметить, что данная акция уже не первая. Начало совместному участию одной командой КНДР и Южная Корея положили в феврале 2018 года во время зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском городе Пхенчхан. Тогда спортсмены обеих стран выходили на старт под единым флагом, на котором на белом фоне изображен Корейский полуостров.

К слову, настольные теннисисты с Корейского полуострова традиционно считаются одними из титулованных в мире. На различных международных соревнованиях спортсмены регулярно поднимаются на высшые ступени пьедестала.