2018-07-15T12:50:22+03:00
В мире

Макрон покинет Москву сразу после финала ЧМ-2018

К тому времени он планирует успеть провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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В посольстве Франции в России подтвердили, что президент Пятой республики Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит будет присутствовать на финале чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), в котором встретятся французская и хорватская сборные.

При этом на стадионе также будут присутствовать министр спорта Франции Лора Флессель, бывший игрок сборной этой западноевропейской страны Жан-Пьер Папен и травмированные перед турниром футболисты Димитри Пайет и Лоран Косельни.

Причем сразу после завершения матча, как уточнили в диппредставительстве Пятой республики, французский лидер покинет Москву. «Президент Эммануэль Макрон вместе с супругой посетят финальный матч. <…> После матча он покинет Россию», - сказал представитель дипмиссии ТАСС.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что глава французского государства незадолго до матча прибудет в российскую столицу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Как ожидается, стороны обсудят прошедший в Брюсселе 11-12 июля саммит НАТО и предстоящие переговоры российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии пройдет в это воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

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