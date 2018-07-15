2018-07-15T12:58:04+03:00
В мире

В Совете Федерации обвинения главы МВБ США в адрес России назвали голословными

Накануне Вашингтон обвинил Москву во "влиянии на умы американских граждан"
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Российский сенатор Константин КосачевРоссийский сенатор Константин КосачевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Совете Федерации РФ отреагировали на слова обвинения главы Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Политик заявила, что Россия якобы активно пытается «посеять раздор» в американском обществе, путем влияния на умы рядовых граждан США через социальные сети.

По глубокому убеждению руководителя комитета Совета Федерации по международным вопросам Константина Косачёва, таким образом американские ястребы пытаются, спекулируя на антироссийской риторике, остаться на плаву в преддверии будущих выборов в конгресс, которые пройдут осенью 2018 года.

«Выборы всё ближе, а доказательств [вмешательства России в президентские выборы в 2016 году] никаких. Приходится держать тему на плаву путём таких вот голословных утверждений», — цитирует РИА Новости российского сенатора.

Накануне глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен обвинила Москву в попытке через социальные сети «посеять раздор» среди американских граждан.

13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) России во вмешательстве в американские выборы. В Вашингтоне уверены, российские разведчики якобы проводили хакерские атаки на серверы Демократической партии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тимошенко и Коломойский тайно встретились в польском отеле
Глава МИД Испании: Россия вернулась на международную арену и с этим надо считаться
Константин Хабенский попал в базу данных «Миротворца»
Макрон покинет Москву сразу после финала ЧМ-2018
В Ираке протестующие атаковали администрацию провинции Басра
Спортсмены КНДР и Южной Кореи выступят единой командой на турнире по настольному теннису
Немцы уверены, что Трамп представляет большую угрозу миру, чем Путин
Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском языке за проведение ЧМ-2018
«Не дает оснований для энтузиазма»: Пушков прокомментировал слова Туска о позиции Трампа по Украине
Twitter заблокировал связанные с 12 обвиняемыми россиянами аккаунты
Выпавшая из самолета такса чудом выжила в чилийской пустыне
Спасенным из пещеры в Таиланде детям покажут финал ЧМ-2018 в записи
Трамп назвал Ким Чен Ына «великой личностью»
В Японии от жуткой жары погибли четыре человека, тысячи пострадали
Россию попала в тройку «главных угроз для Евросоюза»
Московский метрополитен покажет трансляцию финального матча ЧМ-2018
Стало известно, что в США лоббируют снятие санкций с «Русала»