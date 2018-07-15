В Совете Федерации обвинения главы МВБ США в адрес России назвали голословными

СЕГОДНЯ 12:58 2018-07-15T12:58:04+03:00

Накануне Вашингтон обвинил Москву во "влиянии на умы американских граждан"

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации РФ отреагировали на слова обвинения главы Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Политик заявила, что Россия якобы активно пытается «посеять раздор» в американском обществе, путем влияния на умы рядовых граждан США через социальные сети.

По глубокому убеждению руководителя комитета Совета Федерации по международным вопросам Константина Косачёва, таким образом американские ястребы пытаются, спекулируя на антироссийской риторике, остаться на плаву в преддверии будущих выборов в конгресс, которые пройдут осенью 2018 года.

«Выборы всё ближе, а доказательств [вмешательства России в президентские выборы в 2016 году] никаких. Приходится держать тему на плаву путём таких вот голословных утверждений», — цитирует РИА Новости российского сенатора.

Накануне глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен обвинила Москву в попытке через социальные сети «посеять раздор» среди американских граждан.

13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) России во вмешательстве в американские выборы. В Вашингтоне уверены, российские разведчики якобы проводили хакерские атаки на серверы Демократической партии.