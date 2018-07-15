Константин Хабенский попал в базу данных «Миротворца»

СЕГОДНЯ 13:06 2018-07-15T13:06:21+03:00

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В воскресенье, 15 июля, стало известно, что российский актер и режиссер Константин Хабенский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», который известен тем, что публикует личные данные так называемых «врагов Украины».

Как выяснилось, Хабенский был включен в черный список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в Крым», который, как известно, Киев до сих пор считает своей территорией. Кроме того, актера решили объявить «врагом» незалежной из-за его «участия в пропагандистских мероприятиях России».

Все дело в том, что ранее в июле Константин Хабенский действительно ездил в Крым: там он принял участие в фестивале «Алые паруса», проходившем в международном детском центре «Артек».

Кстати, отметим, в базе «Миротворца» уже значатся многие российские писатели, музыканты, актеры, общественные деятели и журналисты. А недавно, как сообщал сайт kp.ru, в базу сайта внесли 19 судей Конституционного суда России.