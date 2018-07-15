2018-07-15T13:28:48+03:00
В мире

Глава МИД Испании: Россия вернулась на международную арену и с этим надо считаться

Жозеп Боррель отметил растущий во всем мире авторитет российского государства
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава МИД Испании Жозеп БоррельГлава МИД Испании Жозеп БоррельФото: REUTERS
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В Испании констатировали, что Российская Федерация, благодаря верно выверенной внешней политике руководства страны, стала одним из ключевых игроков на международной арене. Такую уверенность высказал глава испанского МИД Жозеп Боррель.

По мнению министра, которое он высказал в интервью журналистам, данный факт имеет место быть. И хочет того Запад или нет, но с этим придется считаться.

"Нравится нам или нет, Россия вернулась. Владимир Путин обладает огромной популярностью, поскольку представляет собой возвращение на международную арену великой державы, - приводит слова Жозепа Борреля El Pais.

Для всех тех, для кого неочивидно растущее могущество России, глава МИД Испании напомнил, что у Москвы есть ядерное оружие. «И об этом не стоит забывать ни Европе, ни за океаном», - резюмировал политик.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Оба лидера проведут не менее трех часов наедине и обсудят ряд важных вопросов потепления двусторонних отношений, а также актуальную мировую повестку дня. По окончании встречи, стороны подпишут совместное заявление и дадут пресс-конференцию.

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