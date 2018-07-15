Нетаньяху обсудил с Трампом Сирию и Иран в преддверии саммита Россия - США

СЕГОДНЯ 13:57 2018-07-15T13:57:44+03:00

При этом политик поблагодарил американского лидера за агрессивную политику Вашингтона в отношении Тегерана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в воскресенье, 15 июля, на еженедельном заседании правительства еврейского государства, рассказал о своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся в минувшую субботу.

По словам политика, после своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла 11 июля в Москве, и в преддверии саммита РФ - США в Хельсинки он обсудил с хозяином Белого дома Сирию и Иран. При этом Нетаньяху поблагодарил своего собеседника за агрессивную политику Вашингтона в отношении Ирана и «за приверженность безопасности Израиля».

«Вчера (14 июля) я обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом проблемы безопасности и политические вопросы в свете развития событий в регионе, прежде всего, Сирию и Иран», - цитирует израильского премьера ТАСС. Также Нетаньяху заметил, что эти вопросы будут обсуждаться и на встрече Путина и Трампа в финской столице.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, переговоры Путина и Трампа состоятся в ближайший понедельник, 16 июля, в Президентском дворце Хельсинки. Как ожидается, в ходе этой встречи лидеры РФ и Соединенных Штатов обсудят двусторонние отношения и актуальные международные вопросы, в том числе Сирию и Украину.