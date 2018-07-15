2018-07-15T14:16:43+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Россия передала эстафету чемпионата мира по футболу Катару

Символическая церемония с участием президента Владимира Путина, эмиром Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, и главой ФИФА Джанни Инфантино прошла в Гербовом зале Кремля [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу. Фото: Михаил Метцель/ТАССРоссия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В Москве, 15 июля, в преддверии финального матча Чемпионата мира по футболу-2018 с участием сборных Франции и Хорватии, началась церемония передачи эстафеты мундиаля стране-хозяйке следующего турнира ЧМ-2022 Катару.

В церемонии символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года, которая прошла в Гербовом зале Кремля, приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, а также президент Международной футбольной организации (ФИФА) Джанни Инфантино.

В качестве символического жеста, обозначающего переезд эпицентра футбольной жизни в Катар, российский лидер передал хозяину следующего мундиаля красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018, сообщает на своей странице в Тwitter специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Стоит отметить, что именно этим мячом будут играть хорватская и французская команды во время финальной игры, которая начнется на стадионе «Лужники» в Москве сразу после церемонии закрытия ЧМ-2018. Онлайн-трансляцию решающего матча за обладание Кубком мира будет вести сайт kp.ru.

Также на сайте kp.ru будет вестись онлайн-трансляция церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу-2018.

Президент России передал Катару символические полномочия ЧМ-2022.

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