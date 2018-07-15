Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 «российских шпионов»
Президент США Дональд Трамп задумался над экстрадицией 12 россиян, обвиненных в в причастности к якобы имевшему место иностранному вмешательству в американские выборы в 2016 году.
"Возможно. Я не думал об этом. Но я обязательно подниму этот вопрос", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос телекомпании CBS.
Он отметил, что не ждет отрицательных последствий от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в понедельник, 16 июля.
"Думаю, проводить встречи продуктивно. Я верю в полезность встреч с Россией, Китаем, Северной Кореей. Ничего плохого из этого не выйдет, и, может быть, выйдет и что-то хорошее", - сказал Трамп.
При этом он добавил, что не имеет "больших ожиданий" по поводу итогов саммита США-Россия.
Напомним, 13 июля власти США предъявили заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки, которые проходят по делу о приписываемом России «вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году.