2018-07-15T14:36:34+03:00
В мире

Мэй: Трамп предлагал мне засудить ЕС вместо переговоров по Brexit

Премьер Британии раскрыла подробности недавних переговоров с президентом США
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Трамп предлагал Мэй засудить Евросоюз вместо переговоров по BrexitТрамп предлагал Мэй засудить Евросоюз вместо переговоров по BrexitФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп во время недавней встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй предлагал последней засудить Евросоюз вместо того, чтобы вести переговоры по Brexit. Об этом рассказала журналистам глава британского кабинета министров.

«Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом. Судиться. Не вступать в переговоры - подавать иск. Я же сочла это предложение чересчур жестким», - рассказала Мэй в интервью воскресной программе "Шоу Эндрю Марра", выходящей на Би-би-си.

Также политик добавила, что хозяин Овального кабинета поведал ей, что у него есть некий план, который позволит Лондону договориться о лучшем соглашении для Великобритании, при ведении переговоров с официальным Брюсселем.

Напомним, 6 июля британским правительством на специальном заседании был принят план, определяющий принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис - посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме двухгодичной давности о дальнейшем пребывании страны в ЕС (победу на нем одержали сторонники Brexit). В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.

Накануне президент США Дональд Трамп посетил с трехдневным визитом Соединенное Королевство. Глава Белого дома встретился с премьер-министром страны Терезой Мэй. Также американца с супругой Меланьей Трамп приняла у себя королева Великобритании Елизавета Вторая.

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