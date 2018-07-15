Путин поблагодарил премьера Венгрии за оценку чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 14:33 2018-07-15T14:40:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высокую оценку проведения чемпионата мира по футболу. Орбан в ходе разговора с Путиным отметил высокий профессионализм в организации турнира.

"Большое вам спасибо за добрые слова в отношении организации чемпионата мира и за оценку значимости Москвы и Петербурга для европейской и мировой культуры", — заявил Путин, передает сайт президента России.

Венгерский премьер также поделился своими впечатлениями от посещения Москвы и Петербурга, а Большой театр назвал "одним из символов европейской культуры".

В свою очередь, Путин отметил, что отношения России и Венгрии развиваются позитивно.

"В прошлом году рост товарооборота составил 25%", — сказал президент РФ.

По его словам, по плану проходит реализация крупных совместных проектов, в том числе, в атомной энергетике. Орбан назвал санкции в отношении России замедляющими развитие двустороннего взаимодействия.

Премьер-министр Венгрии Викто Орбан, являясь поклонником футбола, приехал в столицу России на финал чемпионата мира, который состоится в воскресенье, 15 июля.