Путин поблагодарил премьера Венгрии за оценку чемпионата мира по футболу
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высокую оценку проведения чемпионата мира по футболу. Орбан в ходе разговора с Путиным отметил высокий профессионализм в организации турнира.
"Большое вам спасибо за добрые слова в отношении организации чемпионата мира и за оценку значимости Москвы и Петербурга для европейской и мировой культуры", — заявил Путин, передает сайт президента России.
Венгерский премьер также поделился своими впечатлениями от посещения Москвы и Петербурга, а Большой театр назвал "одним из символов европейской культуры".
В свою очередь, Путин отметил, что отношения России и Венгрии развиваются позитивно.
"В прошлом году рост товарооборота составил 25%", — сказал президент РФ.
По его словам, по плану проходит реализация крупных совместных проектов, в том числе, в атомной энергетике. Орбан назвал санкции в отношении России замедляющими развитие двустороннего взаимодействия.
Премьер-министр Венгрии Викто Орбан, являясь поклонником футбола, приехал в столицу России на финал чемпионата мира, который состоится в воскресенье, 15 июля.