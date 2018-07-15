2018-07-15T15:18:40+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Бельгийцам вернут деньги за купленные перед ЧМ телевизоры

Такую рекламную кампанию запустила местная фирма
Сергей КИРИЛЛОВ
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Всего, как сообщают бельгийские СМИ, в акции участвовали тысячи покупателей, купивших телевизоров на десятки миллионов евроВсего, как сообщают бельгийские СМИ, в акции участвовали тысячи покупателей, купивших телевизоров на десятки миллионов евроФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Участвовать в чемпионате мира по футболу можно по-разному. К примеру, бельгийская компания Krefel перед ЧМ запустила специальную рекламную компанию, пообещав возместить болельщикам стоимость телевизоров, если команда в России забьет больше 15 мячей.

Бизнесмены не очень-то рисковали - лишь однажды, на прошлом ЧМ-2014 сборная Германии превзошла эту отметку. Немцы забили 18 голов, причем 7 из них в полуфинале с бразильцами. И все же коммерсанты подстраховались, заключив договор с одной английской страховой фирмой, которая, подсчитав вероятность такого события, оформила сделку под низкий процент.

Но случилось невероятное. В субботу сборная Бельгии, забив ворота англичан два мяча, довела свой счет забитых голов до 16. Компания Krefel тут же отреагировала на этот результат у себя в Твиттере:

"Мы это сделали! Наши «дьяволы» забили больше 15 мячей во время Кубка мира в России! Это означает, что мы вернем деньги тысячам клиентов, которые купили у нас телевизор!"

Всего, как сообщают бельгийские СМИ, в этой акции участвовали тысячи покупателей, купивших телевизоров на десятки миллионов евро.

КАК ЭТО БЫЛО

Третье место на чемпионате мира по футболу 2018 заняла сборная Бельгии

Победные мячи забили защитник "красных дьяволов" Томи Менье и нападающий Эден Азар (подробности)

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