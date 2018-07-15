Бельгийцам вернут деньги за купленные перед ЧМ телевизоры

СЕГОДНЯ 15:18 2018-07-15T15:18:40+03:00

Всего, как сообщают бельгийские СМИ, в акции участвовали тысячи покупателей, купивших телевизоров на десятки миллионов евро Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Участвовать в чемпионате мира по футболу можно по-разному. К примеру, бельгийская компания Krefel перед ЧМ запустила специальную рекламную компанию, пообещав возместить болельщикам стоимость телевизоров, если команда в России забьет больше 15 мячей.

Бизнесмены не очень-то рисковали - лишь однажды, на прошлом ЧМ-2014 сборная Германии превзошла эту отметку. Немцы забили 18 голов, причем 7 из них в полуфинале с бразильцами. И все же коммерсанты подстраховались, заключив договор с одной английской страховой фирмой, которая, подсчитав вероятность такого события, оформила сделку под низкий процент.

Но случилось невероятное. В субботу сборная Бельгии, забив ворота англичан два мяча, довела свой счет забитых голов до 16. Компания Krefel тут же отреагировала на этот результат у себя в Твиттере:

"Мы это сделали! Наши «дьяволы» забили больше 15 мячей во время Кубка мира в России! Это означает, что мы вернем деньги тысячам клиентов, которые купили у нас телевизор!"

Всего, как сообщают бельгийские СМИ, в этой акции участвовали тысячи покупателей, купивших телевизоров на десятки миллионов евро.

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