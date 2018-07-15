В Госдуме отреагировали на заявление о попытке России разобщить американцев через соцсети

СЕГОДНЯ 15:17 2018-07-15T15:18:02+03:00

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В Госдуме назвали выдумкой слова министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен о том, что Россия якобы пытается разобщить американцев при помощи социальных сетей.

Напомним, Нильсен ранее заявила, что Россия через соцсети пытается "посеять раздор " среди граждан Америки.

"Они постоянно что-то выдумывают в адрес нашего государства. То мы к ним в выборы вмешиваемся, то через соцсети, которые ими же созданы и контролируются, "вносим раздор". Мне кажется, ситуация ровно обратная. Скорее, их спецслужбы занимаются подобными вещами", — заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, передает РИА Новости.

Напомним, в США спецпрокурор Роберт Мюллер проводит расследование приписываемого России "вмешательства" в американские выборы, а также возможных связей Дональда Трампа с РФ. Эти обвинения опровергают в Белом доме и в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".