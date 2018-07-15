В Хельсинки проходят митинги в поддержку и против Трампа

СЕГОДНЯ 15:23 2018-07-15T15:23:36+03:00

В митинге против американского лидера участвуют 2,5 тысячи человек, а акция Welcome Trump собрала всего 50 человек

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В воскресенье, 15 июля, в центре Хельсинки, где уже в понедельник пройдет встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, проходят одновременно два митинга - в поддержку американского лидера и против него.

Так, акция протеста собрала около 2,5 тысячи человек. Это защитники прав человека, сторонники ЛГБТ, поддерживающие Украину и «Сирийскую свободную армию». Все они прошли маршем по центру Хельсинки - от парка у вокзала до Сенатской площади, после чего устроили митинг у Собора Святого Николая.

Одновременно буквально в километре - на площади Наринкатори - проходит митинг в поддержку политики Трампа под названием Welcome Trump. По данным полиции он собрал всего около 50 человек. Все они держат плакаты и баннеры в поддержку нынешнего хозяина Белого дома. На некоторых из них футболки с аббревиатурами #MAGA и #MFGA (они расшифровываются как «Сделаем Америку снова великой», слоган предвыборной кампании Трампа, и «Сделаем Финляндию снова великой»), передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Ожидается, что в ходе этих переговоров стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений и актуальные международные вопросы, в том числе Сирию и Украину.