2018-07-15T15:28:27+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сампаоли покинет пост главного тренера сборной Аргентины

По данным СМИ, об этом с ним договорилась Национальная ассоциация футбола
Екатерина БОЛГОВА
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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе СампаолиГлавный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе СампаолиФото: REUTERS
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По итогам выступления Аргентины на чемпионате мира по футболу в России свой пост покинет главный тренер национальной сборной 58-летний Хорхе Сампаоли. По данным СМИ, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) договорилась о расторжении контракта с ним.

Как сообщает ole.com.ar, в качестве компенсации за досрочное расторжение договора AFA выплатит Сампаоли два миллиона долларов. Контракт с тренером был рассчитан до 2022 года.

Напомним, Хорхе Сампаоли занял должность главного тренера сборной Аргентины в мае прошлого года. Под его руководством команада только в последнем туре южноамериканской квалификации заработала путевку на чемпионат мира 2018 года. При этом Аргентина стала третьей в турнирной таблице. Выступая на чемпионате, аргентинцы вышли в плей-офф со второго места в группе D. А в матче 1/8 финала проиграли будущему финалисту чемпионата сборной Франции со счетом 3:4.

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