Полиция Финляндии к саммиту Путина и Трампа заговорила по-русски

СЕГОДНЯ 15:37 2018-07-15T15:37:00+03:00

Twitter-аккаунт финской полиции будет информировать пользователей о подробностях встречи лидеров России и США сразу на четырех языках

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Полиция Финляндии в канун предстоящего 16 июля американо-российского саммита на высшем уровне с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа изменила на своей официальной странице в Twitter формат общения с посетителями и заговорила сразу на четырех языках, в том числе и на русском.

Как гласит первый твит на русском языке, стражи порядка будут своевременно информировать обо всех событиях, которые будут происходить во время лидеров двух сверхдержав в финской столице.

"Полиция Хельсинки будет информировать об актуальных событиях на протяжении всей встречи #Helsinki2018 в "Твиттере. Сообщения в "Твиттере" отправляются на четырех языках: на финском, шведском, английском и русском", - говорится в первом твите на этот счет на русском языке.

Стоит отметить, что второй русскоязычный твит не заставил себя долго ждать. Через некоторое время стражи порядка дали советы тем, кто сейчас находится в финской столице. "Ожидаются пробки в центре Хельсинки. Лучше не ехать на автомобиле, а [передвигаться] пешком, на велосипеде, поезде и метро, полеты дронов запрещены. Пейте много воды, в выходные жара!", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Финляндии сразу два языка являются государственными — финский и шведский. Кроме того, сообщения будут публиковаться на русском и английском языках.

16 июля в Хельсинки в президентском дворце пройдет американо-российский саммит. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены пообщаться с глазу на глаз. Встреча продлится не менее трех часов. Лидеры государств намерены обсудить аспекты потепления двусторонних отношений, а также наиболее чувствительную мировую повестку дня. По итогам переговоров, оба президента подпишут совместное заявление и выйдут пообщаться с прессой.

К слову, это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа в момента вступления последнего в должность президента в январе 2017 года.