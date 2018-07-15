2018-07-15T15:44:07+03:00
Политика

«Молиться и бороться»: Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины

При этом, по словам главы незалежной, ситуация с получением независимости Украинской православной церкви сложилась непростая
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в воскресенье, 15 июля, перед верующими в Тернопольской области, рассказал о трудностях при получении автокефалии Украинской православной церковью (УПЦ). По его словам, ситуация сложилась непростая, поэтому не нужно считать, что томос (указ предстоятеля церкви) на автокефалию уже «в кармане». При этом глава незалежной призвал всех «бороться и молиться».

«Противодействие - масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, будто бы томос у нас в кармане. У нас с вами остаются две вещи для того, чтобы его получить: молиться и бороться», - сказал украинский лидер.

Также Порошенко назвал самостоятельность украинской церкви основой нацбезопасности. По его мнению, автокефалия является одним из столпов страны. «Автокефалия является одним из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и в конце концов всей мировой геополитики», - цитирует президент Украины «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле Порошенко заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей якобы начал процедуру, необходимую для признания Украинской единой автокефальной православной церкви. Однако, как выяснилось, политик просто опять выдавал желаемое за действительное.

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