Президент Хорватии подарила Владимиру Путину футболку сборной своей страны

СЕГОДНЯ 16:12 2018-07-15T16:12:00+03:00

Российский лидер провел в Кремле переговоры со своей хорватской коллегой, приехавшей на финал ЧМ-2018

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Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович, которая сегодня, 15 июля, прилетела в Москву на матч финала Чемпионата мира по футболу-2018 в России, встретилась с главой российского государства Владимиром Путиным.

Перед самым началом переговоров с российским лидером политик подарила Владимиру Путину майку сборной Хорватии по футболу с номером 9.

Российский президент с улыбкой принял подарок и даже "прикинул" размер по плечам. Грабар-Китарович пояснила Владимиру Путину, что это "для сегодняшнего вечера".

Сама же хорватский лидер была одета соответствующе протоколу подобных встреч. В то же время, ее костюм был в цветах национальных флага балканской страны: красный пиджак и белые брюки.

Российский президент поприветствовал Грабар-Китарович и пожелал удачи хорватской сборной, которой предстоит через несколько часов в матче с командой Франции разыграть на арене «Лужники» в Москве Кубок мира.

"Прежде всего хочу поздравить вас с успешным выступлением вашей сборной на чемпионате мира. Уверен, сегодня мы тоже увидим интересную и красивую игру", отметил Владимир Путин в ходе беседы со своей хорватской коллегой.