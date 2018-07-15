Власти увеличат пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-15T16:10:09+03:00

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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о том, какие меры правительство собирается принять в связи с реализацией изменений в пенсионном законодательстве, то есть в связи с повышением пенсионного возраста. В частности, по его словам, кабмин планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, уволенных незадолго до выхода на пенсию.

«Мы говорим о том, что если человека даже уволили, ну, где-то, значит, в возрасте, за несколько лет до выхода на пенсию, мы будем говорить об увеличении пособия по безработице», - сказал Силуанов.

Кроме того, как подчеркнул глава Минфина, российские власти подготовят специальные программы для переобучения работников предпенсионного возраста. «Государство поможет переобучиться, государство поможет получить новую профессию», - отметил министр в эфире программы «Познер».

Также Силуанов пообещал, что сохранится норма о том, что в случае реорганизации и закрытия того или иного предприятия его работники, которым к тому моменту остается два года до выхода на заслуженный отдых, имеют право получать пенсию в полном объеме.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Этот документ предлагает поднять возрастную планку для выхода на заслуженный отдых с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.