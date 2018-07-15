2018-07-15T16:16:29+03:00
Экономика

Силуанов: дата объявления пенсионной реформы случайно совпала с чемпионатом мира по футболу

По словам вице-премьера, министра финансов РФ, в этом не было никакого специального умысла
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер, министр финансов Антон СилуановВице-премьер, министр финансов Антон СилуановФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Заместитель председателя правительства, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дата рассмотрения кабмином РФ готовящихся изменений в пенсионном законодательстве случайно совпала с началом чемпионата мира по футболу 14 июня.

"Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями по целому пакету изменений, в том числе по налогам, по бюджету, по пенсионной системе, несколько раньше", — сказал Силуанов он в эфире программы "Познер".

Он подчеркнул, что в этом не было никакого злого умысла.

Напомним, 14 июня стало известно, что российское правительство поддержало законопроекты о пенсионной реформе в стране. В тот же день в России начался чемпионат мира по футболу. В матче открытия приняли участие Россия – Саудовская Аравия. Игра закончилась победой российских футболистов со счетом 5:0.

Силуанов отметил, что эти события совпали случайно. Руководство страны планировало рассмотреть изменения раньше, но некоторые моменты в текстах документов приходилось "дошлифовывать". Уже 16 июня предложения правительства были внесены в Госдуму.

"То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение", — заверил вице-премьер.

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