Матч Франция - Хорватия: Врсалько, Вида и Ловрен будут в обороне хорватов на игре

СЕГОДНЯ 16:43 2018-07-15T16:43:00+03:00

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В воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе "Лужники" будет сыгран финальный матч чемпионаат мира по футболу 2018. Франция будет биться с Хорватией за титул лучшей команды мира. Тренерский штаб хорватской команды во главе с Златко Даличем огласил стартовый состав на игру. В целом, неожиданностей нету. Модрич в качестве капитана в полузащите, Вида, Врсалько и Ловрен - в обороне. А Манджукич же будет ударным форвардом.

Полностью стартовый состав сборной Хорватии на эту игру выглядит следующим образом: Субашич, Врсалько, Стринчич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Франция - Хорватия.